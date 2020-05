Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w środę rano premier Morawiecki przedstawi terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa.

Schreiber był pytany, czy wtedy zostaną przedstawione również informacje dotyczące ewentualnego otwarcia kin.

Tak, taka decyzja, także o kinach, teatrach będzie - mówił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Datę poda pan premier - dodał Schreiber.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odnosząc się w poniedziałek do spodziewanego kolejnego etapu znoszenia obostrzeń, powiedział, że sądzi, iż zapadnie decyzja ws. zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach. Szef MZ dodał wówczas, że są trzy województwa, co do których być może trzeba byłoby się zastanowić, czy ten obowiązek utrzymać.

Poinformował też wtedy, że wraz z zakomunikowaniem decyzji ws. maseczek podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel.