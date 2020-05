Jak mówił Strzeżek, w ramach stworzonej inicjatywy, przedstawiane będą niespełnione obietnice wyborcze prezydenta Warszawy. Jako pierwszą wymienił w środę Stadion Polonii. Rafał Trzaskowski obiecywał w 2018 roku nowy stadion dla "czarnych koszul" - przypomniał. Jesteśmy blisko dwa lata po wyborach i zostało to zawieszone, nie wiadomo do jakiego momentu - wskazał.

Reklama

Przedstawiciel Porozumienia nawiązał także do zapowiedzi powołania "nocnego burmistrza", a więc - jak mówił - "kogoś, kto miał być w randze pełnomocnika prezydenta do kontaktów z mieszkańcami najbardziej żyjących w nocy ulic Warszawy". Tego też nie ma - zaznaczył. Mamy też stadion Skry, obietnica Rafała Trzaskowskiego, z której się całkowicie wycofał - wyliczał dalej Strzeżek.

Wicerzecznik Porozumienia odniósł się także do kwestii ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Rafał Trzaskowski obiecywał to w 2018 roku, później w 2019 roku - powiedział Strzeżek.

Wskazał także, że prezydent stolicy obiecywał w kampanii wyborczej również cztery linie metra. W tej chwili nawet nie ma ani planów ani jakichkolwiek zarysów, by kolejne linie metra budować - zaznaczył. Co do drugiej linii metra, absolutnie nikt nie ma żadnych wątpliwości, co więcej trzeba za to pochwalić Trzaskowskiego, że udało się kolejne stacje metra dokończyć - przyznał. Ale co innego, kiedy się obiecuje ukończenie budowy, a co innego, kiedy się deklaruje, że się zbuduje trzecią i czwartą nitkę - dodał.

Strzeżek przypomniał także o zapowiedzi utworzenia darmowego biletu miesięcznego dla młodzieży. Miał być dla wszystkich uczniów szkół warszawskich i to również nie zostało zrealizowane - zaznaczył.