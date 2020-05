Jednym z punktów misji działalności MZR jest informowanie o islamie - zarówno nauczanie wśród muzułmanów, jak i też wychodzenie do nie-muzułmanów z informacją, czym jest islam, jakie są jego praktyki, na czym polega ta religia - powiedziała PAP Dagmara Sulkiewicz, która jest administratorem portalu muzulmanie.pl.

Podkreśliła, że islam obejmuje nie tylko modlitwę, a wszystkie aspekty życia muzułmanina. Zastanawialiśmy się nad budową strony, co chcielibyśmy przekazać. Oczywiście podstawowe informacje o pięciu filarach wiary, ale też takie aspekty życia codziennego, jak choćby medycyna, która jest nieodłącznie związana z naszym życiem - powiedziała Sulkiewicz.

Ten dział jest jeszcze bez publikacji, ale można już znaleźć teksty poruszające problematykę ekologii w islamie (dział "eko-islam"). W działach związanych z samymi praktykami religijnymi są informacje m.in. o świętej księdze islamu - Koranie, o pięciu filarach wiary, rodzajach modlitw; można też sprawdzić godziny tych modlitw. Planowane są publikacje np. o relacji islamu z innymi religiami.

Myślę, że gdy będzie w portalu więcej artykułów, to każdy zainteresowany znajdzie tu coś dla siebie - dodała Sulkiewicz. Zaznaczyła, że publikacje będą dotyczyły nie tylko polskich muzułmanów. Chcemy pokazywać muzułmanów z całego świata - powiedziała.

Wierzymy, że będzie to też źródło informacji dla wszystkich osób zainteresowanych, żeby przełamywać stereotypy, nieprawdziwe wyobrażenia - dodała redaktor portalu Barbara Pawlic-Miśkiewicz.

W jej ocenie, może być on dopełnieniem choćby działalności wydawniczej Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, który w ostatnich latach regularnie wydaje książki związane m.in. z historią, tradycją i kulturą społeczności tatarskiej w Polsce (tradycyjnie wyznającej islam) czy samą religią, dotyczące jej tradycji czy obrzędów, które to publikacje są też dostępne online.

Jak dodała, portal może zainteresować zarówno osoby, które szukają wiedzy religijnej o islamie np. dlatego, że rozważają jego przyjęcie, jak też tych, którzy po prostu chcą wiedzieć więcej. Zaznaczyła, że choć administratorem jest Muzułmański Związek Religijny w RP, to na pierwszym miejscu ma być nie jego bieżąca działalność, ale wiedza religijna.

Pytana o wiedzę o islamie w polskim społeczeństwie Pawlic-Miśkiewicz oceniła, że "w dalszym ciągu jest to ogromne pole do pracy". Do przekazywania rzetelnych informacji. Przyznam, że w skali kraju są jeszcze całe grupy osób, które zupełnie nie mają pojęcia o istnieniu Tatarów (w Polsce), czyli pierwszych muzułmanów. Uważam, że wciąż jest też duża potrzeba, by rzetelnie informować o samej religii - dodała. Podała też przykład informacji o strukturze całej wspólnoty muzułmańskiej żyjącej w Polsce.

MZR jest najstarszą i najważniejszą organizacją polskich wyznawców islamu. Według szacunków władz tej organizacji, Polaków wyznających islam jest ok. 5 tys.; tu główną grupę stanowią Tatarzy, których największe w kraju skupiska są w województwie podlaskim.

Wszystkich muzułmanów w Polsce jest kilka razy więcej, a zalicza się do nich m.in. uchodźców, studentów, przedsiębiorców czy dyplomatów z krajów islamskich.