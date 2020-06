Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

W środę we wschodniej połowie kraju i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. W województwach wschodnich burze, lokalnie możliwe opady gradu. Prognozowana suma opadu w burzach od 10 mm do 15 mm. Na zachodzie kraju pogodnie. Temperatura maksymalna od 14 st. C, 16 st. C na południowym wschodzie, w kotlinach górskich i na Pomorzu do 21 st. C, 22 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie okresami duże, i tam miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na Pomorzu i w południowych regionach kraju, mgła ograniczająca widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 6 st. C do 11 st. C, jedynie w rejonach podgórskich około 5 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie w centralnej części kraju przeważnie małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu oraz na wschodzie przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Prognozowana suma opadu w burzach na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C w centrum i 24 st. C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Chłodniej na Helu, około 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

W czwartek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby, zmienny, pod wieczór południowo-wschodni.