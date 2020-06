Katarzyna Woźniak razem z pracownicami MDK-u rozdawała mieszkańcom Świebodzic maseczki. Sprawę tą nagłośnił jeden z radnych PiS. Sebastian Biały w mediach społecznościowych zwrócił uwagę na brak zachowania bezpiecznego dystansu między ludźmi stojącymi w kolejce po maseczki - czytamy w "Gazecie Wrocławskiej”.

Powiatowa Stacja Epidemiologiczno – Sanitarna w Świdnicy postanowiła ukarać Katarzynę Woźniak grzywną w wysokości 10 tys. zł .

Jak podaje "Gazeta Wrocławska”, sprawą zajmuje się prokuratura.

Tymczasem na portalu zrzutka.pl rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na opłacenie kary nałożoną sanepid.

Zwracamy się do Was, my, przyjaciele Kasi, o wsparcie. Charytatywna akcja małego dolnośląskiego miasteczka przerodziła się w koszmar dla osoby, która ma ogromne serce i to serce, w czasach pandemii chciała dać "na dłoni - piszą organizatorzy zbiórki.