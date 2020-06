Na koncie twitterowym Antifa International 25 maja pojawił się wpis, że Pilecki to "prawdziwy antyfaszysta". Z kolei w środę na Facebooku Partii Razem napisano: "Antifa oznacza antyfaszyzm. Nie mniej, nie więcej. Szkalując antyfaszyzm, niektórzy sami wystawiają laurkę i stawiają się po stronie zbrodniczych, totalitarnych ideologii", wpisowi towarzyszyły zdjęcia m.in. rtm. Witolda Pileckiego i Ireny Sendlerowej.

Wiceminister kultury powiedziała w Polskim Radiu 24, że "absolutnie oburzające jest nadużywanie nazwiska rotmistrza Pileckiego" w kontekście Antify.

Rotmistrz Pilecki nie tylko nie popierał, ale przede wszystkim zwalczał każdą formę przemocy. To jest największy bohater Europy i nadużywanie jego nazwiska w tym kontekście jeszcze przez ludzi popierających bądź będących członkami Antify, należy to zdecydowanie potępić. Nie mają do tego prawa - powiedziała.

Zaznaczyła, że "Pilecki nie jest patronem żadnych ruchów, które odwołują się do przemocy". To powinno być kategorycznie zabronione. Ci ludzie nadużywają jego nazwiska, nadużywają jego wizerunku i wcale nie po to, żeby promować jakąkolwiek wiedzę na temat jego życia, na temat jego dokonań. To są ludzie, którzy chcą osiągnąć polityczny cel - wskazała Gawin.

Wiceszefowa MKiDN przekazała też, że w czwartek 11 Polaków, zamordowanych podczas okupacji niemieckiej za ratowanie Żydów, zostało uhonorowanych przez Instytut Pileckiego w Sterdyni (woj. mazowieckie). To jest kolejne już upamiętnienie, widać jak jest to ważne dla lokalnej społeczności, ale też przede wszystkim dla rodzin. Dzisiaj podchodziły do mnie rodziny, które ze łzami w oczach mówiły, że czekały na to przez 70 lat, że nie mogły się doczekać tej pamięci - opowiadała Gawin.

W trakcie uroczystości upamiętniono historię ofiar niemieckiej obławy na uciekinierów z getta w Sterdyni oraz pomagających im mieszkańców Paulinowa i Starego Ratyńca. To już dziesiąty kamień z pamiątkową tablicą, odsłonięty w ramach instytutowego projektu "Zawołani po imieniu" rozpoczętego w marcu 2019 r.

Projekt "Zawołani po imieniu" został 1 czerwca nominowany do nagrody Wydarzenie Historyczne Roku 2019 w kategorii "Wydarzenie". Do końca miesiąca potrwa internetowe głosowanie, które wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach; poza kategorią "Wydarzenie" są to "Edukacja i Multimedia" i "Wystawa". Plebiscyt organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Laureaci nagrody będą znani we wrześniu.