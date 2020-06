W sobotę rano w mieszkaniu przy ul. Kłobuckiej 18 doszło do wybuchu; dwoje dzieci i kobieta trafiły do szpitala. Jak dowiedziała się PAP jedną z przyczyn wybuchu mogła być eksplozja elektrycznej hulajnogi, która była podłączona do akumulatora.

Zgłoszenie o wybuchu w mieszkaniu na drugim piętrze przy ul. Kłobuckiej 18 służby przyjęły około godz. 8.00 w sobotę. Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej. Przyjechała też policja, karetki oraz pogotowie energetyczne i gazowe. Po wejściu do mieszkania okazało się, że jest tam niewielki pożar, który został bardzo szybko ugaszony – powiedział PAP Bartosz Maciąg z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dodał, że w środku znajdowały się trzy osoby. Była to kobieta i dwójka dzieci. Wewnątrz znajdował się też pies i kot. Nikt nie ucierpiał. Kobieta i dzieci w stanie dobrym zostały przewiezione do szpitala – podał Maciąg. Poinformował także, że nie było konieczności zarządzania ewakuacji, ponieważ lokatorzy z okolicznych mieszkań opuścili je sami przed dotarciem służb. Pozostałe lokale nie zostały uszkodzone – podał Maciąg. Siła wybuchu była tak silna, że wyłamała framugi okien mieszkania, uszkodziła barierkę balkonu oraz elewację budynku. Przyczyny wybuchu wyjaśnia policja, jednak jak dowiedziała się PAP jedną z hipotez jest eksplozja elektrycznej hulajnogi, która była podłączona do akumulatora. Budynek nie był podłączony do instalacji gazowej.