Dyżurny wojewódzkiej straży pożarnej w Olsztynie poinformował w poniedziałek rano PAP, że silny wiatr towarzyszący burzom łamał konary drzew, które tarasowały przejazdy. Nie odnotowano zrywania dachów czy poważniejszych strat spowodowanych upadającymi gałęziami. Obfite opady zalewały piwnice i garaże.

Najwięcej takich interwencji było w powiatach piskim i gołdapskim - powiedział dyżurny straży pożarnej.

Ponieważ najgwałtowniejsza burze przechodziły przez Warmię i Mazury nocą i żeglarze przeczekali je bezpiecznie w portach, MOPR nie odnotował żadnych próśb o pomoc.

Trwa liczenie strat

Niedzielna nawałnica przeszła z południa na północ województwa łódzkiego, od powiatu radomszczańskiego poprzez powiaty: tomaszowski, bełchatowski, łódzki wschodni aż do powiatu zgierskiego. W tych właśnie częściach Łódzkiego odnotowano największe zniszczenia. Szkody powodował porywisty wiatr i opady zacinającego deszczu oraz gradu znacznej wielkości.

Najbardziej ucierpiały Smardzewice, wieś w powiecie tomaszowskim w południowo-wschodniej części województwa. Tam odnotowaliśmy kilkakrotne zerwania dachów, jeden z nich został także zniszczony przez nawałnicę w Tomaszowie Mazowieckim - powiedział PAP w niedzielę późnym wieczorem brygadier Paweł Pławski z łódzkiej straży pożarnej.

Jeśli chodzi o pomoc strażaków, kiedy stwierdza się naruszenie konstrukcji dachów po gwałtownej burzy, nasze działania polegają na przykrywaniu plandeką budynków, z których wiatr zerwał dach. Plandeki są przekazywane z magazynów zarządzania kryzysowego - tłumaczył brygadier Pławski.

W województwie łódzkim zanotowano też kilkadziesiąt przypadków wzywania strażaków do połamanych drzew, które powodowały zatory na ulicach i drogach. Doszło też do sporej liczby awarii energetycznych, ale - jak podkreślają służby ratownicze - nie wszystkie muszą być skutkiem burzowej wichury.

Według stanu o godzinie 22.00 w niedzielę, w regionie 2267 odbiorców nie miało prądu: w Łodzi 1996, w Pabianicach 266, a w okolicach Bełchatowa 25 gospodarstw domowych pozbawionych było prądu - poinformowała PAP dyżurna operacyjna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi Natalia Włochińska.

Ostrzeżenia przed burzami

Jak informuje IMGW północno-wschodnia część Europy oraz jej krańce zachodnie znajdują się pod wpływem słabych wyżów z centrami nad zachodnią Rosją oraz nad północnym Atlantykiem. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu słabogradientowego obszaru obniżonego ciśnienia oraz układu frontów atmosferycznych. Pogodę w Polsce kształtuje wspomniany obszar obniżonego ciśnienia. Wschód kraju znajduje się w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad zachodnią połowę kraju napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, wschodnia połowa pozostaje w znacznie cieplejszym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie powoli rosło.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju burze, gdzieniegdzie z ulewami i gradem. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 14 st.C do 19 st.C, w centrum około 20 st.C, na krańcach wschodnich do 28 st.C, w dolinach sudeckich i lokalnie nad morzem 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju północno-zachodni, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a miejscami na wschodzie również burze, lokalnie z gradem. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Nad ranem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna w zachodniej połowie kraju od 7 st.C do 11 st.C, na pozostałym obszarze od 11 st.C do 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy do 65 km/h.

We wtorek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie słabe opady deszczu. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 16 st.C miejscami na południowym zachodzie i Podhalu, około 19 st.C w centrum, do 26 st.C lokalnie na krańcach wschodnich, w dolinach sudeckich i nad morzem około 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna około 24 st.C. Wiatr słaby, okresami wzmagający się do umiarkowanego, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu. Możliwe także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna około 15 st.C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna około 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.