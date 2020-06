Chodzi o placówkę przy ulicy Ryżowej. Powodem zamknięcia jest potwierdzenie koronawirusa u dziecka.

W przedszkolu przy Ryżowej jest potwierdzony przypadek COVID-19 u dziecka, które najprawdopodobniej zakaziło się od swoich rodziców - poinformowała tvnwarszawa.pl Karolina Gałecka, rzeczniczka urzędu miasta.

Placówka została zamknięta do odwołania.

Zamknięta będzie również filia przedszkola, ze względu na kontakt pomiędzy personelem – zaznaczyła Gałecka.

Dwie placówki w Białymstoku też zamknięte

Koronawirus pojawił się również w dwóch miejskich przedszkolach w Białymstoku; chodzi o przedszkola samorządowe nr 39 i 20. Są one od poniedziałku nieczynne; w pierwszym przerwa w zajęciach na czas kwarantanny ma potrwać do 21 czerwca, w drugiej do końca tego tygodnia. W placówce nr 39 test potwierdził zakażenie COVID-19 u pracownika, w nr 20 - u jednego z dzieci uczęszczających do tej placówki.

Od prawie tygodnia nieczynny jest też w Białymstoku zespół szkolno-przedszkolny nr 5; tam z powodu zakażenia u jednego z pracowników obsługi zajęć nie będzie do końca tego tygodnia.