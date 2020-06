Jak pisze "Polsat News" Centrum Disco Polo ma zostać zbudowane w latach 2024-26. Inwestycja ma powstać w ramach przedsięwzięć strategicznych dla rozwoju województwa podlaskiego.

Według władz miasta koszt budowy Centrum ma wynieść ok. 11 mln złotych. 15 proc. kosztów inwestycji ma pokryć samorząd, reszta środków, czyli ponad 9,3 mln zł, które stanowią 85 proc. nakładów, ma pochodzić ze środków unijnych.

Disco polo jest obecne w Polsce i na świecie od prawie 30 lat i na tyle zadomowiło się̨ w polskiej kulturze, że obecnie nie da się zamknąć́ oczu i udawać, że tego nie ma. My to widzimy i rozumiemy. Od nowego roku szkolnego rusza w Michałowie szkoła o profilu estradowym disco polo. Centrum to kolejny krok - mówi Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

Projekt przewiduje również budowę hali widowiskowej.

Centrum Muzyki Disco Polo będzie zlokalizowane przy Zespole Szkół w Michałowie, gdzie od przyszłego roku szkolnego powstanie klasa o profilu estradowym.

Zdaniem burmistrza Michałowa Marek Nazarko, liceum ma ponad 70-letnią tradycję, ale "od kilkunastu lat upadała". Rozpoczęto więc promocję szkoły by przyciągnąć młodych ludzi do klasy budowlanej, ale nie zgłosił się do niej - jak powiedział Nazarko - ani jeden uczeń. Stąd władze Michałowa zaczęły szukać innych pomysłów.

Z analizy rynku i ankiet wyszło, że tylko 25 proc. młodych ludzi ma sprecyzowane pomysły na przyszłość, a 75 proc. - takich planów nie ma. Ankieta - jak mówił burmistrz - wskazała też, że młodzież chce zdobyć średnie wykształcenie w cztery lata, chce też rozwijać swoje pasje, zainteresowania.

Jaką szkołę zatem stworzyć na Podlasiu? Jeśli hutnicza to na Śląsku, bo Śląsk to górnictwo, jeżeli morska - to Gdańsk, Gdynia, Szczecin. A Podlasie to? Z czego jesteśmy silni i kojarzeni w całym kraju? Co jest atrakcyjne dla młodzieży i jest jednocześnie dobrym sposobem na życie? - Pierwsza w Polsce szkoła disco polo - stwierdził Nazarko. Dodał, że nazwa w pierwszej chwili może wywołać śmiech, ale - jak mówił - w każdej gminie znajdą się osoby, które chcą np. założyć zespół, być dj'em czy konferansjerem, ale też zajmować się np. nagłaśnianiem imprez. Stąd właśnie pomysł, by uruchomić w szkole klasę estradową.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, pytany o pomysł szkoły disco polo w Michałowie, powiedział, że burmistrz Michałowa zdecydował się na "specyficzne działanie". - Być może ostatnio popularność disco polo jest tutaj jakąś inspiracją dla tych działań, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że ta szkoła będzie też szkołą ogólnokształcącą - mówił minister. Wyjaśnił, że szkoła ma obowiązek realizować podstawę programową kształcenia ogólnego, a disco polo miałoby być "innowacją", bo pozwalają na to obowiązujące w Polsce przepisy.