Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało przy tym, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, aby wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

Ponadto RCB zaapelowało także, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a także stosować się do poleceń ratownika.

Z kolei na swojej stronie internetowej RCB poinformowało, że od pierwszego kwietnia Komenda Główna Policji zanotowała 81 utonięć.