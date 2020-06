Według danych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj – od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem 5438 górników z kilkunastu kopalń, wobec 5358 raportowanych dobę wcześniej. To ponad połowa z blisko 10,7 tys. osób zarażonych w woj. śląskim i ok. 18,7 proc. z ponad 29 tys. zakażonych w całej Polsce.

Najwięcej górników z koronawirusem pracuje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie do soboty zachorowało 3108 osób, wobec 3042 raportowanych dobę wcześniej (wzrost o 66 przypadków). Minionej doby kolejnym w tej spółce prawdopodobnym większym ogniskiem SARS-CoV-2 okazała się jastrzębska kopalnia Borynia, gdzie badania dały pozytywny wynik u 73 górników, wobec 15, o których informowano dzień wcześniej.

Nie wzrosła liczba zakażonych w kopalni Pniówek (jest ich 1589), przybył za to jeden przypadek w kopalni Zofiówka (łącznie jest ich obecnie 1177), jeden w kopalni Jastrzębie-Bzie (w sumie 239), a sześć w kopalni Budryk (łącznie 28). W piątek dwa pierwsze przypadki SARS-CoV-2 potwierdzono także w ruchu Szczygłowice – to część kopalni Knurów-Szczygłowice, która wraz z Budrykiem na trzy tygodnie wstrzymała wydobycie węgla. Kwarantanną jest objętych 196 pracowników JSW.

W Polskiej Grupie Górniczej wciąż rosnącym – choć nie na dużą skalę – ogniskiem zakażenia jest kopalnia Marcel w Radlinie, gdzie przed kilkoma dniami były prowadzone badania przesiewowe załogi. W sobotę rano zakażonych było 216 pracowników tego zakładu, wobec 210 raportowanych dobę wcześniej; jeszcze tydzień temu potwierdzonych przypadków zakażenia w tej kopalni było tylko 17.

Ogółem w kopalniach PGG zanotowano dotąd 1740 przypadków koronawirusa, wobec 1726 raportowanych dobę wcześniej (wzrost o 14). Najwięcej chorych jest w kopalniach: Jankowice (672), Sośnica (460) i Murcki-Staszic (236).

W rudzkiej kopalni Bielszowice, gdzie wcześniej również prowadzono badania przesiewowe, potwierdzono 71 przypadków koronawirusa; w kopalni Ziemowit jest ich 25, a w kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, gdzie w sobotę kończą się trzydniowe badania przesiewowe całej załogi – 26 (wzrost wobec piątku o 9 przypadków).

Kopalnia Bolesław Śmiały należy do tych zakładów, które nie były dotąd dużymi ogniskami koronawirusa. Prowadzone badania przesiewowe mogą potwierdzić, że w tej kopalni wirus nie rozprzestrzenia się (jak było np. w przypadku kopalni Ziemowit) lub ujawnić kolejną dużą grupę zakażonych (jak w kopalni Marcel). Badania potwierdzają wzrost liczby zakażonych, jednak jak dotąd nie jest on znaczący.

Od jednego do kilku przypadków zakażenia potwierdzono także w innych kopalniach i w tzw. ruchach PGG. 1121 pracowników Grupy jest na kwarantannie. W ramach badań przesiewowych od górników PGG pobrano ponad 46 tys. wymazów do testów na obecność koronawirusa. 943 pracowników Grupy wyzdrowiało. W piątek w 10 kopalniach PGG wszedł w życie zmieniony harmonogram produkcji, który – w formule postoju ekonomicznego – będzie obowiązywał do 3 lipca.

Oprócz zakładów PGG i JSW od początku epidemii zakażonych zostało także 590 górników z należącej do Węglokoksu bytomskiej kopalni Bobrek. Obecnie koronawirusa ma tam jeszcze 125 osób (w tym 26 pracowników firm współpracujących z kopalnią), a 465 górników wyzdrowiało. Rosnąca z dnia na dzień liczba ozdrowieńców znacząco przewyższa już liczbę aktywnych zakażeń. Ośmiu pracowników kopalni Bobrek jest na kwarantannie.

Według opublikowanych w sobotę danych sanepidu w woj. śląskim potwierdzono dotąd 10 tys. 682 przypadki koronawirusa – rano poinformowano o 209 nowych zachorowaniach w regionie, nie tylko wśród górników. 2799 osób wyzdrowiało, a 260 zmarło – w ostatnim czasie w szpitalu w Raciborzu zmarli: 71-latek i 76-latek z powiatu zawierciańskiego oraz 68-latek z Rybnika, w szpitalu w Tychach – 77-letnia kobieta z powiatu cieszyńskiego, a w szpitalu w Zawierciu – 81-letnia kobieta z okolic tego miasta. Łącznie w szpitalach w regionie jest leczonych 320 osób z koronawirusem.

Śląskie jest województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń. Laboratoria w regionie zbadały dotąd pod kątem SARS-CoV-2 blisko 114,5 tys. próbek, a kolejne przeszło 81,7 tys. testów wykonano w ramach badań przesiewowych.