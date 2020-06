Jak poinformował Urząd Morski w Gdyni, we wtorek w rejonie między wejściem południowym do Portu Gdynia a Basenem Żeglarskim, przeprowadzona zostanie operacja wydobycia i neutralizacji miny morskiej, pochodzącej z okresu II wojny światowej.

Niewybuch zostanie odholowany w głąb Zatoki Gdańskiej, a następnie zdetonowany. Działania poprowadzi wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej - Grupa Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Operacja unieszkodliwiania miny rozpocznie o godz. 8.00 i potrwa około siedmiu godzin. Jej powodzenie zależeć będzie od warunków pogodowych. Jeśli we wtorek będą one niekorzystne, działania zostaną przeprowadzone następnego dnia.

Urzędnicy informują, że niewybuch "posiada ładunek o ogromnej sile rażenia", dlatego na czas prowadzenia działań związanych z jego neutralizacją, Marynarka Wojenna wyznaczyła strefę bezpieczeństwa o promieniu 10 km 750 m. Obejmuje ona linię brzegową od Rewy aż po Westerplatte w Gdańsku.

W Gdyni, ze względu na bezpieczeństwo, obowiązywał będzie szereg obostrzeń. Wprowadzono m.in. zakaz wchodzenia do morza na całej długości linii brzegowej miasta.

Wyznaczono strefę "rażenia odłamkami w wypadku niekontrolowanego wybuchu miny". Obejmuje ona m.in. plażę w Śródmieściu, okolice Basenu Żeglarskiego i fragment terenu przyległego do Al. Jana Pawła II w rejonie Uniwersytetu Morskiego i Akwarium Gdyńskiego.

W strefie rażenia obowiązywał zakaz przemieszczania się po otwartej przestrzeni, a także zakaz opuszczania budynków oraz podchodzenia do okien.

Bezwzględny zakaz kąpieli obowiązywać będzie również w Sopocie, Gdańsku i w Rewie. W Gdańsku zamknięte będą plaże od wejścia 34 do wejścia 78, molo w Brzeźnie, wejście i falochron zachodni, a także bulwar i plaża na Westerplatte. Ponadto, nie będzie można pływać jachtem od Rewy po Westerplatte, a także przebywać na pokładach jednostek zacumowanych w gdyńskiej marinie.

Teren przy trójmiejskich plażach będzie patrolowany przez policję, straż miejską, Wojska Obrony Terytorialnej oraz WOPR. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zastosowanie się do obostrzeń oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji.

Niewybuch odnaleźli w marcu pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni w trakcie wykonywania kontrolnych pomiarów hydrograficznych akwenu podejściowego do Basenu Żeglarskiego w Porcie Gdynia. Jest to niemiecka mina morska z okresu II wojny światowej.

Jak podaje Urząd Morski w Gdyni, mina ma ok. 180 cm długości i 66 cm szerokości, waży 987 kg. Według specjalistów z Marynarki Wojennej, posiada materiał wybuchowy o sile około 1000 TNT (ekwiwalent trotylowy).