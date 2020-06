Polska jest zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Bałkanami i Morzem Czarnym i słabego niżu nad Bałtykiem. Na wschodzie i południowym wschodzie zaznacza się strefa zafalowanego frontu. Nad tą część kraju napływa ze wschodu cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze. Pozostała część kraju pozostaje w suchej stabilnej masie powietrza. Ciśnienie nieco spadnie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, na północy, południowym wschodzie i wschodzie okresami duże. Nad morzem przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie i wschodzie burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny. Temperatura maksymalna od 21 st.C na Pogórzu Karpackim i w Małopolsce do 26 st.C na krańcach zachodnich, nad morzem i w dolinach górskich od 17 st.C do 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy na wschodzie i południu zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadem do 20 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na wybrzeżu i Pomorzu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st.C na Kaszubach do 16 st.C na Podlasiu, Zamojszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby zmienny, z przewagą północnego. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W środę na zachodzie pogodnie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm na wschodzie i południowym wschodzie, lokalnie na północnym wschodzie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 17 st.C na wybrzeżu do 25 st.C w centrum i 27 st.C na krańcach północno-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz porywy do 70 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i przejściowo duże. Temperatura maksymalna 24 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 25 mm. Temperatura maksymalna około 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.