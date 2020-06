Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

W środę na zachodzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, postępujące od wschodu do centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na wschodzie i południowym wschodzie miejscami do 40 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 27 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat oraz na wybrzeżu, od 17 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i północnym zachodzie rozpogodzenia i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm miejscami na południowym wschodzie i południu. Na południowym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich od 12 st. C do 15 st. C, na pozostałym obszarze od 14 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm na zachodzie kraju i do 40 mm miejscami na pozostałym obszarze. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 27 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich oraz na wybrzeżu, od 18 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie z kierunków północnych, na Śląsku skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 30 mm. Temperatura maksymalna około 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i zanikające burze z gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 30 mm. Temperatura maksymalna około 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.