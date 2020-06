Od Pomorza po Dolny Śląsk przebiega strefa frontu ciepłego. Ze wschodu napływa bardzo ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wolno spadać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm na północnym zachodzie, do 30 mm na przeważającym obszarze i do 40 mm lokalnie na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna od 18 st. do 22 st. nad morzem oraz w rejonach podgórskich i od 23 st. do 28 st. na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, na zachodzie kraju skręcający na północny i zachodni, w czasie burz w porywach do 80 km/h, lokalnie 90 km/h.

W nocy na południu i zachodzie zachmurzenie przeważnie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, początkowo lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów przeważnie do 15-20 mm, tylko na północy do 10 mm, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 25 mm. Po północy lub nad ranem w pasie od Pomorza po południowy wschód kraju lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 15 st. do 18 st., nieco chłodniej w rejonach podgórskich i miejscami nad morzem, od 12 st. do 15 st. Wiatr w centrum słaby, zmienny; na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie z kierunków północnych oraz zachodni; w czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, głównie na północy, wschodzie i w centrum. Najprawdopodobniej bez burz na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, a w centrum i na południowym wschodzie do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 16 st. do 20 st. na południowym zachodzie, Podhalu oraz lokalnie nad morzem, od 21 st. do 24 st. w pasie od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie, od 25 st. do 28 st. na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, na północy i wschodzie kraju z kierunków wschodnich, w czasie burz w porywach do 80 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów deszczu w burzach od 15 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego, w czasie burz w porywach do 80 km/h, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przejściowo możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, szczególnie w pierwszej połowie nocy, lokalnie opad małego gradu. Suma opadów deszczu w burzach do 20 mm. Temperatura minimalna 18 st. Wiatr słaby, w czasie burz w porywach do 70 km/h, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Suma opadów deszczu w burzach do 40 mm. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego, w czasie burz w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych.