Zatrzymanie Zygmunta D. i przedstawienie mu zarzutów to wynik przeszukań i oględzin przeprowadzonych w ostatnich dniach przez olsztyńską prokuraturę w Radysach. Od środy - w zakrojonych na bezprecedensową skalę - działaniach na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt uczestniczyło czterech prokuratorów, biegły z zakresu weterynarii, 40 policjantów oraz kilkudziesięciu inspektorów i wolontariuszy organizacji zajmujących się ochroną zwierząt.

Według śledczych, na terenie schroniska znaleziono 10 nieżywych psów, natomiast 70 wymagających leczenia psów zostało odebranych i przekazanych m.in. do klinik weterynaryjnych, bo stan niektórych zwierząt zagrażał ich życiu.

Jak poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny, jeszcze w środę wieczorem zatrzymano na 48 godzin właściciela schroniska, a w piątek przedstawiono mu dwa zarzuty. Zygmuntowi D. zarzucono, że - prowadząc działalność gospodarczą w postaci schroniska dla zwierząt - znęcał się nad zwierzętami, działając ze szczególnym okrucieństwem i powodując ich nadmierne cierpienia fizyczne i psychiczne, za co grozi do pięciu lat więzienia. Znęcanie miało polegać na utrzymywaniu psów i kotów w stanie nieleczonej choroby, bez zapewnienia im właściwych warunków bytowania i bez możliwości wykazania zachowań właściwych dla gatunku. Miało do tego dochodzić "w bliżej nieustalonym okresie" przed 17 czerwca, czyli dniem, w którym do schroniska weszli prokuratorzy.

Stodolny podał również, że ponieważ u mężczyzny znaleziono ponad 200 sztuk amunicji, to przedstawiono mu również zarzut posiadania amunicji bez zezwolenia, co jest zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na dobro śledztwa nie chcę się wypowiadać w obecnej chwili, jak podejrzany odniósł się do przedstawionych mu zarzutów. Prokurator zdecydował, że jeszcze w piątek zostanie sporządzony i złożony w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie - powiedział.

Działania przeprowadzone w tym tygodniu przez śledczych mają związek ze śledztwem wszczętym w kwietniu przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, tj. warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii poprzez niewłaściwe sprawowanie kontroli nadzoru weterynaryjnego nad schroniskiem dla zwierząt w Radysach. Zawiadomienia o przestępstwie złożyło szereg stowarzyszeń ochrony praw zwierząt.

Podczas oględzin w schronisku dokonano inwentaryzacji psów i sprawdzano ich stan zdrowia oraz to, czy liczba zwierząt jest zgodna z dokumentacją. Przeprowadzono też prace odkrywkowe, gdyż - według śledczych - istniało podejrzenie, że na terenie schroniska były grzebane psy, jednak niczego nie odnaleziono.

W przeszłości prokuratury rejonowe w okręgu olsztyńskim prowadziły w związku z tym schroniskiem postępowania sprawdzające w kierunku znęcania się nad zwierzętami, ale kończyły się one odmową wszczęcia lub umorzeniem.