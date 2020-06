W sobotę ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim, w przeważającej części województwa podlaskiego, a także w północnej części województwa łódzkiego i w części Wielkopolski.

Na obszarach tych prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 45 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru lokalnie do 100 km/h. Miejscami może wystąpić grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano natomiast dla północnej części województwa podlaskiego, południowej części województwa łódzkiego, a także w części Wielkopolski. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

Z kolei ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla zachodniej części województwa dolnośląskiego. Jak zaznacza IMGW, mogą tam wystąpić opady deszczu miejscami od 25 mm do 30 mm. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie regionu około do 40 mm.

W związku z intensywnymi opadami IMGW wydał dla większości kraju ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla części województwa dolnośląskiego, gdzie w związku z obserwowanymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni górnego Bobru, górnej Kwisy oraz górnej Nysy Łużyckiej stany wody będą układały się powyżej stanów ostrzegawczych. Jak zaznacza IMGW lokalnie możliwe są również krótkotrwałe przekroczenie stanów alarmowych.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje również w części województwa opolskiego i śląskiego. Na odcinku górnej Odry IMGW prognozuje wystąpienie przekroczenia stanów ostrzegawczych. "W zlewniach Olzy i Psiny w sytuacji wystąpienia opadów burzowych możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych" - napisano w ostrzeżeniu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody wydano natomiast dla województw: mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, większej części opolskiego i dolnośląskiego, a także w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim i północnej części województwa lubelskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.