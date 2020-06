Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim.

Na obszarach tych prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 50 mm, a lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru lokalnie od 80 do 100 km/h. Miejscami może też padać grad.

Ponadto dla województw małopolskiego i śląskiego wydane zostały alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz przed intensywnymi opadami deszczu. Na tych obszarach Instytut prognozuje wystąpienie opadów od 30 mm do 60 mm, lokalnie 80 mm. Jak zaznaczono, w trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h, a lokalnie grad. IMGW zaznacza, że ze względu na dynamiczne zmieniającą się sytuację w województwie małopolskim i śląskim możliwa jest aktualizacja ostrzeżenia do stopnia trzeciego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują także w części zachodniej i południowej województwa dolnośląskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują natomiast w części województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na obszarach tych prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy jest opad gradu.

Z kolei w przeważającej części województwa dolnośląskiego oraz opolskiego obowiązują alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Prognozuje się wystąpienie tam opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 35 mm.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.