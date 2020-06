Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w trzech małopolskich powiatach: myślenickim, bocheńskim i limanowskim. Wiele miejscowości w regionie boryka się ze skutkami ulew, strażacy interweniowali do tej pory blisko 400 razy, z czego 215 razy w powiecie limanowskim, 110 w myślenickim i 51 w bocheńskim.

Jak dodał, najwięcej - 421 interwencji - odnotowano w Małopolsce. Podkreślił przy tym, że zgodnie z zaktualizowanym ostrzeżeniem IMGW trzecie, najwyższe ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami obowiązuje już na niemal całym terytorium tego województwa. Podobnym ostrzeżeniem objęto pięć powiatów na Śląsku: żywiecki, cieszyński, bielski, m. Bielsko-Biała oraz powiat pszczyński. Alert drugiego stopnia przed burzami z gradem wydany został dla: Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego, województwo łódzkiego, Mazowsza, Warmii i Mazur oraz Podlasia.

Na Pomorzu, Kujawach oraz w zachodniej części Wielkopolski obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, natomiast na Opolszczyźnie oraz w powiatach ząbkowickim oraz kłodzkim na Dolnym Śląsku - ostrzeżenia tego samego stopnia przed intensywnymi opadami.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotrem Filipkiem udał się w niedzielę do Łapanowa, który znacznie ucierpiał w wyniku wylania rzeki Stradomki – ewakuowano tam 48 osób, podtopione zostało centrum miejscowości drogi, sklepy i domy.

Mazowieckie: Ponad 250 interwencji w związku z pogodą, prawie połowa w Warszawie

Do godz. 20 w niedzielę mazowieccy strażacy w związku z burzami interweniowali 256 razy, z czego 113 razy w Warszawie - przekazał w niedzielę wieczorem PAP rzecznik komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Oprócz stolicy najwięcej interwencji było w powiatach: mławskim (17), żuromińskim, pruszkowskim oraz wołomińskim (wszędzie po 14 interwencji), a także sokołowskim (13 interwencji) i legionowskim (10).

W dużej części kraju obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne. Najpoważniejsza sytuacja panuje na południu, gdzie prognozowane jest lokalne przekroczenie stanów alarmowych; w czterech województwach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia.

Łódzkie: Ok. 100 interwencji po ulewach na wschodzie regionu

Straż pożarna w Łódzkiem odnotowała w niedzielę około 100 interwencji związanych z lokalnymi zalaniami i podtopieniami spowodowanymi przez ulewne deszcze i burze przechodzące od godzin popołudniowych nad wschodnimi powiatami województwa.

Od godz. 7 odnotowaliśmy w regionie około 100 interwencji związanych z usuwaniem skutków ulewnego deszczu, jednak na pewno będzie ich więcej, ponieważ zgłoszenia wciąż spływają. Najwięcej problemów spowodowanych sytuacją meteorologiczną było w Łowiczu, gdzie straż wzywano 20 razy. Zalania wystąpiły też w Rawie Mazowieckiej - poinformował PAP rzecznik wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak.

Po południu meteorolodzy z IMGW zaobserwowali liczne burze przechodzące głównie nad wschodnimi obszarami województwa. Strefa opadów, miejscowo o dużym natężeniu, obejmowała powiaty brzeziński, kutnowski, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski i bełchatowski.

Zgodnie z ostatnim komunikatem IMGW w najbliższych godzinach na burze z gradem muszą być przygotowani także mieszkańcy powiatów łaskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego, co oznacza, że deszczowe chmury oraz wyładowania przemieszczają się na zachód.

W związku z opadami synoptycy przestrzegają także przed zagrożeniem hydrologicznym w zlewniach dopływów Warty i górnej Prosny. Na obszarach prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określono na 40 proc.

Lubelskie: Ponad 60 interwencji strażaków po burzach

Ponad 60 razy wyjeżdżali w niedzielę strażacy w woj. lubelskim do usuwania skutków burz, które przechodzą przez region. Większość interwencji dotyczyła pompowania wody na zalanych i podtopionych posesjach, najwięcej w powiecie ryckim – poinformowała straż pożarna.

Były dotychczas 64 interwencje, w tym 50 pompowań wody. Najwięcej w powiecie ryckim, około 40, nad którym przeszła silna ulewa. Woda dostała się do najniżej położonych pomieszczeń szpitala w Rykach, ale nie było dużych strat – powiedział w niedzielę wieczorem dyżurny komendy wojewódzkiej straży pożarnej w Lublinie, brygadier Mariusz Dyś.

Woda po ulewach zalała też m.in. ulice w Rykach i Puławach, pola i lokalne drogi w powiecie opolskim. Kilkanaście strażackich interwencji dotyczyło drzew i konarów połamanych przez wiatr. Strażacy nie mieli informacji o uszkodzonych budynkach ani poszkodowanych ludziach.

Według ostrzeżenia IMiGW burzowa pogoda ma utrzymać się w Lubelskiem do godz. 1 w nocy w poniedziałek.

Świętokrzyskie: Ponad 20 interwencji strażaków w związku z intensywnymi opadami deszczu

Jak poinformował PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Kielcach, w niedzielę odnotowano do tej pory ponad 20 interwencji w regionie. W większości przypadków dotyczyły one wypompowywania wody zalanych obiektów.

Ponadto strażacy czterokrotnie interweniowali przy powalonych konarach drzew i raz byli wzywani do uszkodzonego dachu na budynku gospodarczym. We Włoszczowie zalana została ulica Sienkiewicza. Najwięcej interwencji było w powiecie buskim.

W województwie świętokrzyskim nadal obowiązuje, wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, alert drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Kujawsko-pomorskie: Po burzy i deszczach pond 130 interwencji strażaków

Zgłoszenia o potrzebie naszej pomocy praktycznie zaczęły się około godziny 14-15 i ciągle napływają. Obecnie prowadzimy 84 akcje związane głównie z wypompowywaniem wody z ulic, placów, podwórek i piwnic domów, ale również usuwaniem powalonych drzew i połamanych konarów - podkreślił dyżurny KW PSP.

Najczęściej strażacy byli wzywani w powiatach aleksandrowskim, włocławskim, toruńskim i inowrocławskim.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy poinformowało o możliwości wystąpienia w powiatachmogileńskim, nakielskim, sępoleńskim, tucholskim i żnińskim burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy jest też grad.

Wydane zostało też ostrzeżenie hydrologiczne dla obszaru dopływów dopływów górnej Noteci, w województwie kujawsko-pomorskim od niedzieli wieczora do poniedziałku wieczora. W związku z opadami deszczu możliwy jest wzrost poziomu rzek i wystąpienie lokalnych podtopień.