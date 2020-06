Jak informuje IMGW Europa zachodnia i północno-wschodnia jest w obszarze podwyższonego ciśnienia z centrum odpowiednio nad Zatoką Biskajską i Finlandią. Wschodnia Europa znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z niżem znad rejonu Morza Czarnego. Częściowo Wyspy Brytyjskie i Skandynawia są pod wpływem dość głębokiego niżu z ośrodkiem nad północnym Atlantykiem, któremu towarzyszą liczne fronty.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1001 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu, a we wschodniej i centralnej Polsce również burze. W czasie burz opady gradu oraz intensywne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 50 mm na północnym wschodzie oraz północy i wschodzie Mazowsza, do 40 mm na Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce, od 15 mm do 25 mm na pozostałym obszarze. Temperatura maksymalna od 19 st., 20 st. na południu i 21 st., 22 st. na Pojezierzu Pomorskim do 25 st., 27 st. miejscami na wschodzie kraju, chłodniej tylko nad morzem i w kotlinach górskich, od 16 st. do 18 st. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a początkowo też miejscami burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 40 mm na północnym wschodzie, do 30 mm na Warmii i 20 mm na wschodzie Mazowsza oraz Lubelszczyźnie. Miejscami, głównie na północy i w centrum, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 9 at., 10 st. w kotlinach górskich i 11 st. miejscami na zachodzie do 15 st., 16 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na Dolnym Śląsku oraz północnym wschodzie również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 40 mm na północnym wschodzie, do 25 mm na Lubelszczyźnie i wschodzie Mazowsza oraz do 10 mm na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 17 st. w kotlinach górskich, Bieszczadach oraz nad morzem i 20 st. w pasie pojezierzy do 23 st. miejscami w centrum i na Dolnym Śląsku oraz 24 st. na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr do 70 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 40 mm. Temperatura maksymalna 25 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwa burza. Prognozowana suma opadów w burzy do 15 mm. Temperatura minimalna 14 st. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do 65 km/h.

We wtorek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Możliwa słaba burza. Prognozowana suma opadów w burzy do 10 mm. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burzy porywy wiatru do 65 km/h.