Do naszego kraju ma przyjechać do dwóch tysięcy żołnierzy amerykańskich a nie jak zakładano wcześniej do tysiąca. Przeniesione zostanie również Dowództwo V Korpusu US Army z Kentucky (ma ono swoją siedzibę w Campbell Barracks w Niemczech).

Jest też plan by z Niemiec do Polski przebazować około 30 amerykańskich F-16. Podpisane ma zostać również porozumienie DCA – Defence Cooperation Act regulujące zasady na jakich Amerykanie będą u nas funkcjonować.

Do tego przekazanych zostanie Polsce pięć używanych – lecz nowszych niż użytkowanych przez polskie siły powietrzne - samolotów transportowych C-130 Hercules.

Do zamknięcia tego numeru DGP wśród zagadnień, które mają się pojawić w USA - było również ogłoszenie przez Polskę chęci kupienia w USA śmigłowców bojowych (ten punkt był jednak najmniej pewny). W grę wchodzi zakup maszyn Boeing AH-64 Apache lub Bell AH-1Z Viper.

Poza sprawami wojskowymi poruszona zostanie również kwestia amerykańskiego kredytu na budowę w Polsce elektrowni atomowej. Najpewniej będzie się to wiązało z podpisaniem niewiążącego memorandum w tej sprawie.