Jak wyjaśnia IMGW, na wskazanym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 70 mm, a lokalnie nawet do 80 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami może padać grad. Alert obowiązuje do godz. 3 w nocy we wtorek.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Nadal obowiązują także wcześniej wydane ostrzeżenie przed burzami pierwszego i drugiego stopnia w innych częściach Polski. W poniedziałek po południu ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami i deszczami IMGW wydało dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje natomiast w kilku powiatach na wschodzie woj. łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.