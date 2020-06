- W poniedziałek (22 czerwca) do komendy zgłosił się 61-letni mężczyzna. Przyznał, że to on kierował Mercedesem, który dachował w miejscowości Podzborów - przekazała asp. Anna Jaworska-Wojnicz.

Jak podaje Polsat News, w niedzielę 14 czerwca na trasie Żelazków - Morawin doszło do wypadku, w którym dachował samochód osobowy marki Mercedes. 61-letni mężczyzna przyznał, że to on kierował samochodem, który dachował - poinformowała asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowa kaliskiej policji.