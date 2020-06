Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

Reklama

We wtorek na wschodzie zachmurzenie przeważnie duże, okresami opady deszczu, od Mazur po Lubelszczyznę miejscami burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza od Pomorza po Śląsk. W czasie burz lub silniejszych opadów przelotnych prognozowana suma opadów do 15 mm, na północnym wschodzie kraju do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z wtorku na środę na północnym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, miejscami w centrum oraz na wschodzie również burze. Prognozowana suma opadów w centrum i na wschodzie do 20 mm. Na północy kraju, zwłaszcza nad morzem, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 11°C do 16°C, chłodniej w kotlinach górskich od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W środę zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju z większymi przejaśnieniami, a w północnych województwach także z rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu, miejscami burze, z wyjątkiem krańców północnych. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm na południu i w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 17°C do 21°C na południu kraju i nad morzem, od 22°C do 26°C na pozostałym obszarze, najchłodniej na Podhalu, około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni, na południu kraju zachodni i północno-zachodni, skręcający na północny. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Niewielka możliwość słabej burzy. Temperatura maksymalna około 22°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór słabnący, północny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Okresami opady deszczu, możliwa burza. Suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północny. W czasie burzy wiatr porywisty. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Możliwa burza. Temperatura maksymalna do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burzy porywy wiatru do 60 km/h.