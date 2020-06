Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że zatrzymań dokonano w piątek i we wtorek (19 i 23 czerwca). Obecnie trwają czynności z zatrzymanymi w prokuraturze - zaznaczył. "Do zatrzymań doszło na terenie województwa łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. ABW przeszukała lokale należące do podejrzanych - ujawniono w nich i zabezpieczono przedmioty o charakterze propagandowym oraz o tematyce nazistowskiej" - powiedział PAP Żaryn. Podczas działań agencji ujawniono też miejsca produkcji na masową skalę tych przedmiotów.

