Spot trafił właśnie do sieci. W nagraniu przygotowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii pół tysiąca osób LGBT z całej Polski patrząc wprost do kamery mówi jedno i to samo zdanie – "Jestem LGBT – jestem człowiekiem".

Reklama

Spot, jak piszą jego twórcy, jest odpowiedzią KPH na "homofobiczną kampanię Andrzeja Dudy, który wraz z politykami PiS, która dehumanizuje społeczność LGBT odmawiając osobom homo- i biseksualnym oraz transpłciowym człowieczeństwa”.

Spot składa się z filmików nagranych przez biorące w nim udział osoby na telefonie. Obok rozpoznawalnych osób LGBT, jak np. wokalista Michał Kwiatkowski, siatkarka Katarzyna Skorupa, perkusista Lao Chce Michał Dimon Jastrzębski i aktywistka Areta Szpura, można w nim zobaczyć pracowników biurowych, studentki, lekarki, młodzież szkolną czy artystów, którzy łącznie tworzą w Polsce 2 mln społeczność. Łączy ich jedno zdanie: "Jestem LGBT – jestem człowiekiem".

Naszym spotem chcemy raz na zawsze rozprawić się z odczłowieczającym mitem nieistniejącej ideologii i wzmocnić społeczność LGBT – mówi Cecylia Jakubczak z Kampanii Przeciw Homofobii.

Wideo ma też na celu zmobilizowanie jak największej liczby osób do udział w wyborach, które dzięki zaangażowaniu i determinacji mają szansę zakończyć w Polsce erę homofobicznej i transfobicznej prezydentury – dodaje.

Spot można zobaczyć we wszystkich mediach społecznościowych i na www stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, patronów i patronek medialnych oraz organizacji partnerskich.