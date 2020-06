Wybory prezydenckie mają odbyć się w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. Tymczasem, z powodu pandemii, zamknięty jest obecnie dla mieszkańców Urząd Gminy Giby. Wójt gminy Robert Bagiński jest zarażony koronawirusem, a sekretarz, skarbnik gminy i kilku urzędników przebywa w kwarantannie.

Reklama

Jak poinformowano PAP, kwarantanną zostały też objęte niektóre osoby, które miały pracować w obwodowych komisjach wyborczych. Na terenie gminy Giby mieszkańcy mają głosować w pięciu obwodach. W każdej komisji powinno być od 7 do 9 członków.

Jak poinformowała PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Alicja Rynkiewicz-Dąbek, w związku z obecną sytuacją w gminie, część członków komisji zrezygnowała z pracy. W komisjach zostało gotowych do pracy po 2-3 członków.

Rynkiewicz-Dąbek powiedziała, że minimalna liczba członków w komisji to trzy osoby, ale dodała, że praca od godz. 6. rano do rana następnego dnia byłaby zbyt ciężka dla takiej liczby osób.

Dlatego suwalska delegatura KBW z gminą Giby do jutra muszą znaleźć chętnych do pracy w tych komisjach. Wybory muszą w gminie się odbyć. Po ich zakończeniu musi zostać sporządzony protokół, by uznać wybór prezydenckie za ważne w całym kraju - powiedziała Rynkiewicz-Dąbek.

Ognisko koronawirusa w powiecie sejneńskim powstało w czasie wesela, które odbyło się 6 czerwca w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Gibach. Na weselu było ok. 60 osób.

Pierwszymi zakażonymi osobami była radna gminy Giby i jej maż, urzędnik powiatowy. 10 czerwca odbyła się sesja rady gminy Giby, na której była obecna radna. Wtedy nie wiedziała jeszcze o zakażeniu. Na sesji było wówczas 13 radnych, kilku urzędników, sołtysi oraz przedstawiciele policji, straży granicznej i starostwa powiatowego w Sejnach.

Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach obecnie w kwarantannie przebywa 101 osób, w tym samorządowcy, urzędnicy i pracownicy instytucji gminnych i państwowych. Wszyscy są poddawani testom na obecność COVID-19.(PAP)autor: Jacek Buraczewski