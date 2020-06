Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1012 hPa i będzie wolno spadać.

Reklama

W czwartek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie małe okresami umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Opady deszczu w czasie burz lokalnie mogą być o silnym natężeniu, prognozowana suma do 20 mm, lokalnie w pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Kielecczyznę i Podkarpacie i Małopolskę do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20 st.C nad morzem i w miejscowościach podgórskich, około 25 st.C na południu i zachodzie, do 27 st.C na północy i północnym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W nocy w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie przeważnie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a początkowo także burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w rejonie burz do 15 mm. Miejscami na północy mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 15 st.C na wschodzie do 19 st.C na północnym zachodzie; w miejscowościach podgórskich około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni i południowo-wschodni, jedynie na południowym zachodzie południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W piątek na Podlasiu zachmurzenie małe okresami umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, po południu także burze, lokalnie z gradem. Opady deszczu w czasie burz lokalnie mogą być o silnym natężeniu. Suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26 st.C do 28 st.C, jedynie nad morzem i w miejscowościach podgórskich około 22 st.C. Wiatr na północnym wschodzie przeważnie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 18 st.C. Wiatr słaby, nad ranem stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 75 km/h, południowo-wschodni i wschodni.