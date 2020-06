W Programie 1. Polskiego Radia Soloch był pytany o sprawę obecności w Polsce tych amerykańskich żołnierzy, którzy według zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa mieliby opuścić Niemcy. Szef BBN powiedział, że sprawę tę prezydent Andrzej Duda podnosił w środę w rozmowie bezpośredniej z prezydentem Trumpem, a także na konferencji prasowej w Białym Domu, apelując o to, by liczba żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Europie nie zmniejszyła się. A nawet w związku z sytuacją, która istnieje, żeby ta liczba się zwiększała. W tym sensie Andrzej Duda był przedstawicielem europejskich sojuszników NATO wobec Stanów Zjednoczonych, zresztą po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO (Jensem Stoltenbergiem) przed wylotem, którą odbył w poniedziałek"- dodał Soloch.

Polska oraz sojusznicy europejscy - jak podkreślił szef BBN - są zainteresowani tym, by amerykańskie wojska w Europie pozostały. Jeżeli mają opuścić Niemcy, to chodzi o to, żeby byli relokowani na terenie Europy i Polska jest jednym z tych krajów, który jest gotowy tych żołnierzy przyjąć. A rozmowy obu prezydentów w Waszyngtonie tę kwestię ewentualnej relokacji w kontekście żołnierzy amerykańskich na teren Polski, w kontekście w ogóle zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce, podejmowały - powiedział Soloch.

Zastrzegając, że nie może opowiedzieć o kulisach spotkania obu prezydentów szef BBN zaznaczył, że między Trumpem a Dudą była rozmowa o możliwościach zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy - jak powiedział - ponad tę liczbę, która została zadeklarowana w 2019 r.

Pod koniec września ubiegłego roku w Nowym Jorku prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o współpracy wojskowej, która uszczegółowiła zapisy poprzedniej deklaracji ogłoszonej w czerwcu 2019 r., która potwierdzała pobyt w Polsce ok. 4,5 tys. osób personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych i zapowiadała rozlokowanie ok. tysiąca kolejnych. Wrześniowa deklaracja zawiera lokalizacje dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej USA Wtedy była mowa o 1000 plus, teraz jest mowa o większej liczbie - powiedział Soloch.

Jeśli chodzi o umowę wynikającą z deklaracji Duda-Trump z 2019 roku to te sprawy biegną i to są rozmowy między Pentagonem a MON-em, a teraz doszedł nowy element, mianowicie większej liczby (amerykańskich żołnierzy w Polsce - PAP). O tym powiedział Donald Trump mówiąc na konferencji prasowej, że Polska jest jednym z priorytetowych krajów, co do których Stany Zjednoczone rozważają możliwość przeniesienia wojsk - powiedział Soloch. Szef BBN stwierdził też, że obecnie relacje europejsko-amerykańskie nie są łatwe między innymi dlatego, że według Amerykanów Europejczycy są zobowiązani ponosić większe koszty związane z bezpieczeństwem. To jest ta kość niezgody - dodał.