Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie początkowo zachmurzenie całkowite. Opady deszczu i burze, miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 60 mm w Małopolsce, na Górnym Śląsku i w województwie świętokrzyskim oraz do 40 mm, lokalnie do 50 mm, na wschodzie kraju. Na południowym zachodzie i gdzieniegdzie w centrum opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Temperatura maksymalna od 18 st.C do 24 st.C na zachodzie, w centrum i w rejonach podgórskich oraz od 25 st.C do 30 st.C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie południowy. W czasie burz wiatr w porywach do 100 km/h, na wschodzie kraju możliwe porywy do 110 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz głównie na wschodzie burzami. Lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów na Mazowszu i Lubelszczyźnie do 50 mm, a na pozostałym obszarze wschodnich województw do 40 mm. Nad ranem lokalnie na południu kraju krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 12 st.C do 16 st.C, w rejonach podgórskich i na zachodnim wybrzeżu od 10 st.C do 11 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

We wtorek zachmurzenie na ogół umiarkowane, na południu kraju gdzieniegdzie małe. Miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze. Temperatura maksymalna od 19 st.C do 23 st.C, w rejonach podgórskich około 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim okresami dość silny i tam w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie rano małe i umiarkowane, później duże i przelotne opady deszczu, po południu możliwe burze z gradem. Wieczorem opady deszczu mogą być o natężeniu ulewnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 40 mm. Temperatura maksymalna około 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 100 km/h. W nocy zachmurzenie duże, w drugiej połowie nocy z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu o natężeniu silnym i ulewnym, okresami nawalnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 50 mm. Nad ranem lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. We wtorek zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna około 23 st.C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.