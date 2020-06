Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk powiedziała we wtorek PAP, że biegli przygotowujący opinię na temat poczytalności Stefana W. złożyli wniosek o wydłużenie czasu na przygotowanie opinii do końca lipca br. Według zespołu biegłych konieczne będzie dodatkowe badanie psychologiczne - powiedziała prokurator Wawryniuk.

Reklama

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z prokuraturą biegli psychiatrzy mieli dostarczyć opinię ws. poczytalności do końca czerwca br. Jak we wtorek dowiedziała się PAP, śledztwo ws. zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostało przedłużone do 13 października br. We wtorek sąd zdecyduje, czy areszt tymczasowy wobec podejrzanego o zabójstwo Stefana W. zostanie przedłużony.

53-letni Paweł Adamowicz został zaatakowany 13 stycznia 2019 r. na Targu Węglowym w Gdańsku podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gdy przebywał na scenie, został trzykrotnie raniony nożem przez Stefana W. Sprawca ataku został ujęty, a samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie następnego dnia zmarł.

Od opinii ws. poczytalności zabójcy Adamowicza zależy, czy stanie on przed sądem.