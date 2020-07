Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 13. Chłopiec został potrącony przez pociąg regionalny relacji Zbąszynek–Międzyrzecz, tzw. szynobus. Maszynista był trzeźwy. W związku wypadkiem ruch na tej linii został wstrzymany. Dla pasażerów podstawiono komunikację zastępczą. Policjanci ustalili, że 8-latek wraz z młodszym bratem i rodzicami wybrali się na przejażdżkę rowerową do lasu. Do tragedii doszło, kiedy przejeżdżali przez tory kolejowe na niestrzeżonym przejeździe w ciągu leśnej drogi. Na razie dokładne okoliczności tego wypadku nie są znane. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Rodzina zmarłego dziecka zostanie otoczona opieką psychologiczną – powiedział Maludy.

