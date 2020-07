Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim oraz w północnych i zachodnich powiatach województwa wielkopolskiego.

Na terenach tych prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Z kolei alert drugiego stopnia obowiązuje na terenie całego województwa łódzkiego oraz w południowych i wschodnich powiatach województwa wielkopolskiego.

Tam synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą również występować burze z porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie nawet do 110 km/h. Burze będą występować głównie po południu i w pierwszej połowie nocy. W trakcie burz możliwy jest też grad.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14 do nocy.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Alert drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.