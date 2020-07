W niedzielę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, głównie na wschodzie kraju, opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. do 22 st.; chłodniej miejscami na południowym wschodzie od 14 st. do 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. W Bieszczadach porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie na północy i południowym wschodzie wzrastające do dużego i tam słaby, przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 6 st. do 11 st.; cieplej na wybrzeżu od 12 st. do 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami na północy i południowym wschodzie wzrastające do dużego i tam słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. do 22 st., miejscami na ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku do 23 st.; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 15 st. do 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, północny i zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna około 20 st. Wiatr słaby, okresami wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, północno-zachodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około 11 st. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W poniedziałek w stolicy dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna około 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.