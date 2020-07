Jak poinformował PAP kom. Robert Górczyński z płońskiej Komendy Powiatowej Policji, zgłoszenie dotyczące niedozwolonej agitacji w czasie trwania ciszy wyborczej wpłynęło od osoby, która natrafiła na fotografię na jednym z portali społecznościowych.

Chodzi o zdjęcie, które w lokalu wyborczym wykonała mieszkanka Płońska, gdy na karcie do głosowania zaznaczała konkretnego kandydata. Następnie zdjęcie to zamieściła na jednym z portali społecznościowych. Zawiadomienie w tej sprawie złożył mieszkaniec Płońska, który zauważył zdjęcie, przeglądając portal – powiedział PAP kom. Górczyński.

Jak wyjaśnił, zawiadomienie dotyczy art. 498 Kodeksu wyborczego, który mówi, że kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą podlega karze grzywny - kara ta może wynieść od 20 zł do 5 tys. zł.

W niedzielę odbywa się II tura wyborów prezydenckich - w całej Polsce od północy z piątku na sobotę do końca głosowania obowiązuje cisza wyborcza. W trakcie jej trwania zabroniona jest agitacja wyborcza, czyli publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje też w internecie.