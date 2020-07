Zgłoszenie w sprawie agitacji wpłynęło w niedzielę rano od jednego z wyborców. Przewodniczący komisji wyborczej przy ul. Unisławy w Szczecinie przyjechał do pracy samochodem, na którym widniały materiały wyborcze jednego z kandydatów.

Mężczyznę ukarano mandatem, a samochód został już usunięty z miejsca, w którym został zaparkowany. Wykroczenie dotyczące samochodów z materiałami wyborczymi podczas ciszy wyborczej dotyczy tylko przypadków, gdy pojazdy te przemieszczają się.

O godz. 7.00 rozpoczęła się II tura wyborów prezydenckich. Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania w niedzielę w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Podczas jej trwania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.