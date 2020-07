Akt oskarżenia przygotowany przez prokuratora z podlaskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku trafił do Sądu Rejonowego w Pabianicach (Łódzkie) - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że obcokrajowcy to właściciele firm handlujących odzieżą, a akt oskarżenia skierowano do pabianickiego sądu 26 czerwca.

Prokurator oskarżył obywatela Pakistanu oraz obywatela Indii o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji i popełnienie przestępstw skarbowych - powiedziała PAP rzeczniczka.

Według ustaleń śledczych oskarżeni sprowadzali towar kontenerowcami do portu w Hamburgu. Następnie był on dostarczany do Polski, do firm prowadzonych przez oskarżonych, którzy podawali nieprawdę w deklaracjach VAT, wykazując w nich nierzetelne faktury zakupowe. Działanie oskarżonych miało na celu uniknięcie opodatkowania - tłumaczyła.

Prok. Bialik wskazała, że mężczyźni w latach 2012-14 narazili Skarb Państwa na ponad 10,2 mln zł strat.

Żaryn powiedział PAP, że podobny sposób działania wykorzystywali również inni uczestnicy tego procederu, ale ich działania objęte są odrębnym śledztwem.

Za zawarte w akcie oskarżenia czyny grozi do 8 lat więzienia.