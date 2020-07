Jak powiedział PAP we wtorek rzecznik policji z Jaworzna aspirant sztabowy Michał Nowak, w poniedziałek ok. godz. 21. przy jaworznickiej ul. Matejki kobieta "podeszła do bawiących się dzieci i bez wyraźnego powodu rzuciła w jedno z nich kamieniem”.

Reklama

Poszkodowaną okazała się 6-letnia dziewczynka, która z poważnymi obrażeniami głowy zagrażającymi życiu i zdrowiu została przetransportowana do szpitala w Katowicach-Ligocie – uściślił rzecznik policji z Jaworzna. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w katowickiej dzielnicy Ligota to największy szpital pediatryczny w regionie.

Jak powiedział PAP rzecznik GCZD Wojciech Gumułka, dziewczynka trafiła tam w stanie poważnym i przeszła wielogodzinną operację. Obecnie jej stan lekarze oceniają jako dobry – powiedział przedstawiciel szpitala.

Poszukiwana to 46-letnia Klaudia Szuper-Sielska, według danych policji osoba bezdomna, często podróżująca po terenie całego kraju. Zdjęcie poszukiwanej opublikowano we wtorek na stronach internetowych jaworznickiej i śląskiej policji. W poniedziałek wieczorem według świadków zdarzenia była ona ubrana w niebieską kurtkę.

Osoby, które w ostatnim czasie widziały kobietę, lub mają jakiekolwiek informacje o miejscu jej pobytu, proszone są o pilny kontakt z Policją. Funkcjonariusze czekają na każdą wiadomość pod całodobowymi numerami telefonu: 47 618 33 84 bądź pod numerem alarmowym 112 – zaznaczył Nowak