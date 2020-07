Do 15 lat więzienia grozi 31-latkowi, który będąc na warunkowym zwolnieniu z więzienia, włamał się do hurtowni spożywczej w Lesznie (woj. wielkopolskie). Mężczyzna ukradł wędliny, sery, ok. 1 tys. zł i telefon komórkowy - podała w środę policja.

Oficer prasowy leszczyńskiej policji asp. sztab. Monika Żymełka poinformowała, że sprawca ubiegłotygodniowego włamania do jednej z hurtowni w Lesznie został zatrzymany przez policjantów w poniedziałek. Okazało się, że mężczyzna jest na warunkowym zwolnieniu w odbywania kary pozbawienia wolności – podała. Reklama Żymełka przekazała, że 7 lipca w nocy złodziej najpierw włamał się do samochodu dostawczego zaparkowanego na terenie hurtowni. Do wybicia szyb w jej budynku użył zabranego z auta klucza do kół. Areszt dla podejrzanej o usiłowanie zabójstwa 6-latki Zobacz również Z wnętrza hurtowni ukradł kilkadziesiąt opakowań wędlin i serów, ponad 1 tys. zł oraz telefon komórkowy. Łączna wartość strat wyniosła ponad 4 tys. zł – podała Żymełka. W poniedziałek w Lesznie policjanci zatrzymali w związku z tą sprawą 31-letniego mieszkańca powiatu górowskiego (woj. dolnośląskie). "W trakcie zatrzymania posiadał przy sobie skradziony z hurtowni telefon, użytkował go jak swój. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze znaleźli cześć skradzionych wędlin" – poinformowała policjantka. Dodała, że złodziej przebywał na warunkowym zwolnieniu w odbywaniu kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Mężczyźnie przedstawiono zarzut włamania popełnionego w warunkach recydywy, co oznacza, że obecnie grozi mu do 15 lat więzienia.