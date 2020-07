List w butelce z przyczepionymi cukierkami zawieszony był na płocie w nadmorskim Pucku. Dziecko zainteresowane słodyczami podbiegło do butelki. Jej zawartością zainteresowała się też matka.

W środku znajdował się list dorosłego mężczyzny skierowany do dzieci. Zawiera niemal same treści pedofilskie. Odważny jesteś

to przyjdź, mam 20 zł - napisał autor i wskazał adres.

