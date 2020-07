Nad jeziorem Ostrowite (woj. pomorskie) w gm. Czersk staczający się do wody radiowóz przygniótł policjantkę, która próbowała go zatrzymać. 32-letnią kobietę przetransportowano do szpitala.

Do wypadku doszło nad jeziorem Ostrowite w gm. Czersk pod Chojnicami w sobotę przed godz. 12. Reklama Jak powiedziała PAP zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach Magdalena Rolbiecka, radiowóz z nieznanych przyczyn zaczął się staczać w stronę jeziora. Funkcjonariuszka próbowała go zatrzymać i została wciągnięta pod auto. Straciła przytomność. Samochód nie wjechał do jeziora, a zatrzymał się na policjantce - dodała Rolbiecka. 32-letnia funkcjonariuszka Komisariatu Policji w Czersku została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Wiemy, że odzyskała przytomność. Nie wiem, jaki jest stan zdrowia policjantki - powiedziała PAP Rolbiecka. Na miejscu wypadku jest prokurator i trwają czynności.