Na tym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, a lokalnie do 40 mm, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr osiągający od 60 do 80 km/h. Miejscami może padać grad.

Alert obowiązuje dla całego województwa śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

W województwie mazowieckim ostrzeżenie dotyczy pięciu powiatów: lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego.

W województwie lubuskim alert obowiązuje dla szesnastu powiatów: biłgorajskiego, Chełma, powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubelskiego, Lublina, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.