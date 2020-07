Zgodnie z prognozą Instytutu prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi od 80 proc. na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie do 95 proc. w województwie wielkopolskim. W części województw istnieje możliwość zwiększenia stopnia ostrzeżenia.

Reklama

W większości kraju opady wyniosą od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a porywy wiatru - nawet do 90 km/h. Miejscami może także padać grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.