Chodzi o zmianę w ustawie o kontroli niektórych inwestycji, którą przegłosowano w ramach tzw. tarczy 4.0. weszła ona w życie kilka dni temu i w założeniu ma uniemożliwić przejęcia polskich spółek przez wrogi nam kapitał. W praktyce jednak może uniemożliwić nabywanie udziałów w takich spółkach przez firmy z Polski oraz innych państw członkowskich UE, które mają mniej niż dwa lata.

Reklama

Przykładowo, gdy nowo utworzona firma spod Mławy, założona przez dwóch młodych Polaków, postanowi przejąć podupadającą lokalną spółdzielnię mleczarską, będzie musiała wystąpić o zgodę na to do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I poczekać kilka tygodni na aprobatę. Mówiąc wprost – przejdzie taką samą procedurę jak wielki chiński fundusz inwestycyjny chcący kupić akcje spółki zbrojeniowej. A jeśli obowiązku nie wypełni – przedsiębiorcom grozi kara do 50 mln zł oraz do pięciu lat pozbawienia wolności.

– Rzeczywiście, redakcja przepisów nowelizacji ustawy o kontroli niektórych inwestycji pozostawia wiele do życzenia. Ta sytuacja wiele mówi o tym, w jak zły sposób uchwalane jest w Polsce prawo. Nie można go pisać szybko, bez przeczytania tego, co się przed chwilą napisało – komentuje prof. Michał Romanowski z UW, specjalista od prawa cywilnego. I dodaje, że zobligowanie rodzimych przedsiębiorców do przejścia ścieżki uzyskiwania zgody na przejęcie to absurd, który należałoby jak najszybciej zmienić. Ministerstwo Rozwoju oraz UOKiK twierdzą jednak inaczej. W odpowiedziach na nasze pytania przekonują, że wprowadzenie ograniczenia dla polskich przedsiębiorców było zasadne. bo przecież zagraniczny podmiot mógłby założyć w Polsce spółkę i poprzez nią przejmować polskie klejnoty gospodarki.

Szkopuł w tym, że o przyjętym ostatecznie rozwiązaniu i takim uzasadnieniu pojęcia nie mieli głosujący za nim posłowie. Zapytaliśmy czterech – każdy potwierdził, że nie wiedział, iż tworzone bariery będą dotyczyły także polskich przedsiębiorców.

– Warto zastanowić się nad nowelizacją. by z jednej strony ryzyko wrogich przejęć maksymalnie ograniczyć, ale by z drugiej strony nie utrudniać funkcjonowania uczciwie działającym polskim firmom – przyznaje Marek Ast (PiS), przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ" >>>>>