Jak podaje IMGW, tam gdzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia prognozuje się burze z opadami deszczu do 30 mm, miejscowo nawet do 40 mm. Wiatr będzie wiał w porywach do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad.

Reklama

W województwie łódzkim i na wschodzie opolskiego wystąpią burze z opadami deszczu do 50 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością nawet 110 km/h. Wystąpi też grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.