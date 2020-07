Mężczyznom grozi do 12 lat więzienia.

Reklama

Jak poinformował we wtorek rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń kilka dni temu do idącego jedną z ulic w Gorlicach 51-latka podeszło dwóch młodych mężczyzn i poprosili o pieniądze na alkohol. Ten zgodził się i po zakupie udali się wspólnie do jednego z zaułków, gdzie mieli spożywać zakupiony trunek.

Kiedy dotarli na miejsce 21- i 22-latek zażądali od pokrzywdzonego wydania karty płatniczej, którą płacił w sklepie i numeru PIN do niej. Mężczyzna nie chciał się zgodzić, więc niedoszli kompani od kieliszka zaczęli go bić, a kiedy upadł, kopać. Pobity mężczyzna podał numer PIN, ale kiedy jeden z napastników poszedł wypłacić pieniądze w pobliskim bankomacie, okazało się że jest on błędny. To wzbudziło w młodych mężczyznach jeszcze większą agresję i ponownie zaczęli bić pokrzywdzonego – relacjonował Gleń.

51-latek wykorzystując chwilę nieuwagi oprawców wyrwał się im i zaczął uciekać. Sprawcy gonili go, ale wobec rosnącego zainteresowania przechodniów zrezygnowali i uciekli.

Gorliccy policjanci już następnego dnia wczesnym rankiem zatrzymali podejrzanych. Postawiono im zarzut pobicia i usiłowania rozboju. Wobec obu sąd na wniosek policjantów oraz prokuratora orzekł trzymiesięczny areszt tymczasowy.