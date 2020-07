Apel dotyczy tego, aby 1 sierpnia o godz. 17, kiedy jak co roku zawyją syreny, zatrzymać się na symboliczną chwilę i w taki sposób uczcić pamięć o powstańcach w 76. rocznicę wybuchu tego zrywu.

Prezydent stolicy podczas spotkania poinformował też, że w ramach tegorocznych obchodów – poza punktami, które są co roku - odbędą się dwie wyjątkowe uroczystości. Pierwszą będzie inauguracja "Izby Pamięci” przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. "W Izbie udokumentujemy rzeź Pragi i powstańcze losy cywilnej ludności Warszawy” – przypomniał Trzaskowski. Drugą wyjątkową uroczystością ma być odsłonięcie pomnika Stanisława Jankowskiego ps. "Agaton".

Trzaskowski zwrócił też uwagę, że w tym roku obchody będą inne ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Dlatego zachęca to tego, aby w miarę możliwości korzystać z transmisji online wydarzeń.

Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski podziękował warszawiakom, że co roku pamiętają o powstańcach. Jednak - jak mówił – wśród młodszych pokoleń budzą się wątpliwości, czy powstanie było potrzebne i konieczne. Powstanie na linii frontu między dwoma mocarstwami, z których żadne nie jest sojusznikiem, mogło być bez szans, ale my walczyliśmy po to, żeby wolne miasto oddać w ręce Rosjan, ale świat żeby wiedział, że to nie oznacza wolności – wyjaśnił.

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, także zachęcał, aby w tym roku korzystać z transmisji online obchodów. Chciałbym zwrócić się w tym miejscu z przesłaniem do młodych ludzi. Powstańcy warszawscy uczą nas, jak radzić sobie z najtrudniejszymi sytuacjami życiowymi. Dziś mamy sytuację kryzysową, dlatego też pierwszeństwo w uroczystościach powinni mieć powstańcy. Powinniśmy też spróbować uczcić te obchody, zachowując dystans społeczny – mówił, zachęcając do korzystania z transmisji w internecie.

W ramach tegorocznych obchodów 1 sierpnia zaplanowano m.in. akcję społeczną "Wolność łączy" w miejscach pamięci Powstania Warszawskiego na terenie całej Warszawy. Tego dnia będzie można zaśpiewać i posłuchać piosenek powstańczych w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach koncertu „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. W sobotę odbędzie się też uroczysta premiera spektaklu teatralnego w reżyserii i wykonaniu Adama Woronowicza „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.