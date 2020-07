Na przygotowaną pod patronatem Trybunału Konstytucyjnego wystawę, składa się dziewięć tematycznych plansz, pokazuje Lecha Kaczyńskiego nie tylko w roli prezydenta Polski czy ministra sprawiedliwości, ale także samorządowca czy opozycjonisty w czasach PRL. Jest także plansza zatytułowana "Człowiek" przedstawiająca zdjęcia Lecha Kaczyńskiego z żoną Marią czy z córką Martą.

Na planszy poświęconej prezydenturze Lecha Kaczyńskiego przypomniano, że został on wybrany na to stanowisko w 2005 roku pokonując w drugiej turze Donalda Tuska. Zwrócono też m.in. uwagę na znaczenie jakie Lech Kaczyński przywiązywał do polityki historycznej.

Przypomniano fragment przemówienia Lecha Kaczyńskiego na Westerplatte 1 września 2009 r. "Współpracująca ze sobą Europa nie wymaga rusztowania opartego o dwa państwa, wymaga szerokiej, wielostronnej współpracy. I wymaga demokracji nie tylko między państwem a obywatelem, ale także w relacji między państwami. Jeżeli tak się stanie, to można powiedzieć, że z niewyobrażalnej tragedii, niewyobrażalnych zbrodni lat 1939-1945 do końca wyciągnęliśmy wnioski. Droga do tego nie jest dziś jeszcze krótka" - mówił wówczas Lech Kaczyński.

Inna z plansz przedstawia zdjęcia z czasów PRL i zaangażowanie Lecha Kaczyńskiego w działanie opozycji demokratycznej. Przypomniano m.in., że 13 grudnia 1981 r. po ogłoszeniu stanu wojennego Lech Kaczyński został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa i internowany razem z wieloma działaczami zdelegalizowanej przez władze "Solidarności".

"Po wypuszczeniu na wolność 15 października 1982 roku nadal prowadził działalność konspiracyjną, został jednym z liderów podziemnej Solidarności i bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy. W 1988 r. był, wraz z bratem Jarosławem, doradcą robotników podczas strajków w Stoczni Gdańskiej, które doprowadził do Okrągłego Stołu i demontażu komunizmu" - czytamy na jednej z plansz wystawy.

Wystawa przypomina, że podczas swojej służby publicznej Lech Kaczyński był też m.in. prezesem Najwyższej Izby Kontroli, ministrem sprawiedliwości, prezydentem Warszawy.

Na wystawie zwrócono również uwagę, że Lech Kaczyński wielokrotnie w czasie swej działalności miał styczność z Trybunałem Konstytucyjnym, a także spotykał się z jego sędziami m.in. jako minister sprawiedliwości.

Prezydent Lech Kaczyński zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.