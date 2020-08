Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Reklama

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, późnym popołudniem na zachodzie i południowym zachodzie wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm, lokalnie do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 23 st. do 28 st.; cieplej na południowym zachodzie i lokalnie na południu od 29 st. do 31 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, tylko na krańcach północno-wschodnich zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane; na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu oraz zanikającymi burzami. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm na zachodzie i 25 mm w Sudetach. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 12 st. do 16 st., cieplej lokalnie w centrum i na południu od 17 st. do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. W Sudetach porywy do 60 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu; gdzieniegdzie opady o umiarkowanym natężeniu. Możliwe lokalnie burze. Bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Prognozowana wysokość opadów w pasie od Suwalszczyzny po Śląsk Opolski i Górny do 20 mm, lokalnie 25 mm. Temperatura maksymalna na zachodzie i północy od 18 st. do 22 st.; cieplej na pozostałym obszarze od 23 st. do 28 st., lokalnie na krańcach południowo-wschodnich 29 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, Karpatach do 70 km/h i w Sudetach do 55 km/h.

W niedzielę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże, jedynie początkowo możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, możliwe burze z małym gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna około 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy po południu skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.